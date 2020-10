De Amerikaanse president Trump zegt dat hij geen corona meer heeft, ruim een week na zijn opname in het ziekenhuis. Hij zegt blijkbaar immuun te zijn en stelt dat hij anderen dus niet meer kan besmetten.

„Het lijkt erop dat ik immuun ben geworden voor een nieuwe besmetting”, aldus Trump in een interview met Fox News. „Mogelijk voor een lange tijd, mogelijk een korte. Misschien levenslang. Niemand weet dat precies.” Volgens Trump is hij in uitstekende vorm. Enkele dagen geleden zei hij al dat het virus bij hem was „weggevaagd”.

De jongste uitlatingen van de president komen een dag voordat hij zijn verkiezingscampagne wil hervatten. Volgens zijn lijfarts is hij niet meer besmettelijk, maar hij liet open of Trump nog steeds positief test of inmiddels weer negatief.

Zaterdag hield Trump al een toespraak voor enkele honderden aanhangers vanaf het balkon van het Witte Huis. Hij verscheen zonder mondkapje, maar er was niemand in zijn nabijheid.

Waarnemers vragen zich af of hij afstand zal bewaren als hij weer op campagne gaat, of dat Trump nu vindt dat hij weer dicht bij zijn achterban kan zijn.

„Ik kan de kelder uit”, meent de president. De Republikein uitte daarmee indirect kritiek op zijn verkiezingstegenstander Joe Biden. Hij verwijt de Democratische rivaal in de kelder te zitten. Biden zou geen idee hebben wat zich ‘boven’ in de echte wereld allemaal afspeelt.