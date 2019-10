Trump zegt abonnement met ‘nepkranten’ op

Het Witte Huis heeft zijn abonnementen op The New York Times en The Washington Post opgezegd, twee kranten waar president Donald Trump doorlopend mee overhoop ligt en die hij doorgaans „nepnieuwsmedia” noemt. Hij zal federale agentschappen opdragen om dat ook te doen, aldus Amerikaanse media donderdag.

Officieel worden de kranten de deur uitgedaan om kostenbesparing. Maar uit een interview eerder deze week bleek Trumps haat jegens de kranten het motief. Hij noemde The New York Times weer eens „nepkrant”. „We willen die zelfs niet meer in het Witte Huis. We zullen die waarschijnlijk stopzetten en The Washington Post. Zij zijn nep.”

Donderdag vielen de kranten voor het laatst op de presidentiële deurmat en als het aan Trump ligt volgen de federale agentschappen snel.