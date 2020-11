Trump: zeer raar dat mijn voorsprong verdween

De Amerikaanse president Trump noemt het zeer vreemd dat hij bij het tellen van de stemmen vaak stevig op voorsprong stond, maar dat die voorsprong „op magische wijze” verdween. Volgens hem gebeurde dat in veel belangrijke staten die in bijna alle gevallen door de rivaliserende Democraten worden geleid en gecontroleerd.

Trump uit zijn beschuldigingen in een eerste tweet na verkiezingsdag. Hij heeft het over stembiljetten die plotseling opdoken en zijn voorsprong teniet zouden hebben gedaan.

Hij haalt ook uit naar opiniepeilers, die „helemaal en historisch” de plank missloegen.

Trumps uitdager, de Democraat Biden, meldde zich ook terug op Twitter na de slopende verkiezingsdag, omdat nog steeds niet duidelijk is wie de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. „We rusten niet voordat ieders stem is geteld”, aldus Biden.

Het Biden-team had al fel uitgehaald naar Trump, die de overwinning had geclaimd en had opgeroepen het (tellen van de) stemmen te stoppen.