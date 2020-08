‘Trump zal bij partijconventie nadruk leggen op law and order’

De Amerikaanse president Donald Trump zal deze week tijdens de nationale conventie van zijn Republikeinse partij naar verwachting de nadruk willen leggen op ‘law and order’, het hard optreden tegen criminaliteit. Ook zal de Democratische presidentskandidaat Joe Biden worden afgeschilderd als extreemlinks. Evenals de Democratische conventie in Milwaukee afgelopen week, vindt ook de Republikeinse conventie in Charlotte vooral virtueel plaats.

Op maandag worden Trump en zijn vicepresident Mike Pence formeel genomineerd als kandidaten namens de Republikeinse partij. De dagen krijgen thema’s als ‘land van helden’, ‘land van kansen’, ‘land van belofte’ en ‘land van grootheid’. Op donderdag, de laatste dag, zal Trump de nominatie accepteren.

Dat doet hij met een speech die hij naar verwachting vanuit de rozentuin van het Witte Huis zal houden. Die keuze is controversieel. Het Witte Huis, de ambtswoning van de president, is doorgaans niet het decor van partijpolitiek. De rozentuin wordt van oudsher gebruikt voor feestelijke gelegenheden en het onthalen van bijzondere gasten.

Volgens ingewijden wil Trump de nadruk leggen op ‘law and order’, meldt nieuwssite Politico. De voorsteden, waar in de VS van oudsher de witte middenklasse woont, zijn volgens hem onveiliger aan het worden als gevolg van de onrust in de steden. Trump zal het beeld schetsen dat dit onder Biden verder achteruit zal gaan. Onder de gasten is de weduwe van een gepensioneerde politieagent die in juni in de stad Saint Louis werd gedood toen hij op een inbraak afging ten tijde van de massale antiracismeprotesten. Trumps vicepresident Mike Pence lichtte vrijdag een tipje van de sluier op door te zeggen dat Biden bij de Republikeinse conventie zal worden afgeschilderd als radicaal links.

Trump of familieleden maken naar verwachting dagelijks hun opwachting. Andere prominente sprekers zijn Kevin McCarthy, fractieleider in het Huis van Afgevaardigden, en Nikki Haley, oud-VN-ambassadeur en oud-gouverneur van de staat South Carolina. Oud-president George W. Bush en voormalig kandidaat Mitt Romney zijn fel tegen Trump gekant en komen zeer waarschijnlijk niet spreken.

Bij de Democratische conventie spraken meerdere Republikeinen die ook tegen Trump zijn, hun steun uit voor Biden. Volgens bronnen in Republikeinse kringen komt de zwarte Democratische parlementariër Vernon Jones uit de staat Georgia de Republikeinse conventie toespreken. Jones sprak in april zijn steun voor Trumps herverkiezing uit.

De Republikeinen hebben tot eind juli nagedacht over de conventie. Trump overwoog het spektakel te laten uitwijken naar Jacksonville in Florida, waar plaats was voor meer toeschouwers. Ook wordt Florida in de presidentsverkiezingen in november mogelijk een cruciale staat. Een forse toename van het aantal coronabesmettingen in die staat maakte aan dat plan snel een einde.