Trump woedend over FBI-onderzoek

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woedend gereageerd op het bericht dat de federale opsporingsdienst FBI een strafrechtelijk onderzoek heeft ingesteld naar hem. „Net gelezen dat de corrupte voormalige leiding van de FBI zonder reden en zonder bewijs een onderzoek naar mij heeft heeft gedaan”, aldus Trump via Twitter.

Ook over voormalig FBI-baas James Comey Trump boos: „Grappig, alle partijen wilden dat Comey zou worden ontslagen, vanwege de complete chaos binnen de organisatie, zijn slechte leiderschap en de manier waarop hij het onderzoek naar Hillary Clinton heeft verknoeid. Zijn ontslag was een grote dag voor de VS. Hij was een slechte agent.”

Vlak nadat Trump Comey ontsloeg in mei 2017, was de dienst zo bezorgd over het gedrag van de Amerikaanse president dat een strafrechtelijk onderzoek naar hem is geopend. De FBI onderzocht of Trump heeft samengewerkt met de Russen tegen het belang van de Verenigde Staten in, meldt The New York Times op gezag van goed ingevoerde bronnen.

De agenten onderzochten of Trumps daden een mogelijke bedreiging van de nationale veiligheid vormden en of hij bewust of onbewust onder de invloed van Moskou was gekomen. Eerder was al bekend dat de FBI onderzocht of Trump de rechtsgang had tegengewerkt door Comey te ontslaan.

Bij de FBI was tijdens de presidentscampagne van Trump al twijfel gegroeid over mogelijke banden met Rusland. Een onderzoek was echter nog niet geopend, deels omdat er onzekerheid was over hoe een onderzoek van die omvang en gevoeligheid moest worden aangepakt.

Het is onduidelijk wat het onderzoek heeft opgeleverd en of het al is afgerond.