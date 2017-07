Trump „wist niet van gesprek zoon met Russin”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdagavond (lokale tijd) gezegd dat hij niets afwist van de omstreden ontmoeting van zijn zoon Donald jr. vorig jaar met een Russische juriste.

„Ik heb geen verwijten richting mijn zoon over het gesprek, ik denk dat iedereen deze meeting zou willen bijwonen. Ik heb pas enkele dagen geleden gehoord over het gesprek”, zei de president in een reactie op de ophef. Eerder woensdag zei Donald jr. dat hij zijn vader niet had geïnformeerd over de bijeenkomst met de Russische juriste Natalia Veselnitskaja. „Er was niets te vertellen”, zei de zoon van de president tegen Amerikaanse media.

De Russen beloofden Trump tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen gevoelige informatie over Trumps tegenstrever Hillary Clinton. Trump jr. publiceerde dinsdag de mailwisseling met een tussenpersoon die voorafging aan de ontmoeting. Daaruit blijkt dat hij wist dat de informatie afkomstig was van de Russische regering, die zijn vader zou willen steunen.