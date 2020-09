‘Trump wist al vroeg van gevaren van coronavirus’

De Amerikaanse president wist al in een vroeg stadium hoe gevaarlijk het coronavirus is. Toch bleef hij in het openbaar de mogelijke gevolgen van een uitbraak bagatelliseren. Dat komt naar voren in het nieuwe boek Rage van journalist Bob Woodward, waarover onder andere CNN en The Washington Post berichten.

Eind januari werd Trump door zijn adviseurs op de hoogte gesteld over de ontwikkelingen rond het virus. Daar werd hem door zijn nationale veiligheidsadviseur Robert O’Brien meegedeeld dat het virus „de grootste bedreiging” voor de nationale veiligheid zal vormen tijdens zijn presidentschap.

Anderhalve week later zei Trump tegen Woodward dat de situatie veel ernstiger is dan hij het tot dan toe had laten doen voorkomen. „Dit is dodelijk spul”, zei hij. „Je ademt gewoon de lucht in en dat is hoe het zich verspreidt.” Volgens de president was het coronavirus dan ook veel dodelijker dan een zware griep.

De opmerkingen staan in schril contrast met hoe Trump op dat moment openlijk over het virus sprak. Hij noemde het virus in februari een „laag risico” en zei dat het wel weer zou verdwijnen. In maart zei Trump tegen Woodward dat hij het bewust heeft willen bagatelliseren. „Want ik wil geen paniek veroorzaken.”

Het boek van Woodward, die eerder betrokken was bij het ontdekken van het Watergateschandaal van president Richard Nixon, komt volgende week uit. Het is onder andere gebaseerd op 18 interviews met Trump die hij in het afgelopen halfjaar hield.