Trump wilde vorige week Iran aanvallen

Met nog twee maanden te gaan als president van de Verenigde Staten, overwoog Donald Trump vorige week om een kerncentrale in Iran aan te vallen. Hij zag daar uiteindelijk vanaf

Dat bevestigde een hoge Amerikaanse functionaris dinsdag tegenover de krant The New York Times. Trump zou hebben gevraagd welke opties er waren om de atoomcentrale aan te vallen.

Het voorval zou donderdag plaats hebben gevonden tijdens een vergadering met de belangrijkste nationale veiligheidsadviseurs in het Oval Office. Ook vicepresident Mike Pence, minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, de nieuwe waarnemend minister van Defensie Christopher Miller en de hoogste militair Mark Milley waren aanwezig, zei de bron tegen The New York Times.

Die zei ook dat de adviseurs Trump de verschillende scenario’s voorlegden en dat president uiteindelijk afzag van de aanval. Het Witte Huis weigert commentaar te geven op het verhaal.

Trump voert al gedurende zijn hele presidentschap een harde koers ten opzichte van Iran. In 2018 trok Trump de Verenigde Staten terug uit het atoomakkoord dat zijn voorganger Barack Obama met Iran had getekend. Ook stelde de president economische sancties in tegen meerdere Iraniërs en Iraanse organisaties.

Trumps vraag naar de aanvalsopties met betrekking tot Iran kwam een dag nadat de atoomwaakhond van de Verenigde Naties in een rapport stelde dat Iran kerncentrifuges van boven de grond naar een ondergrondse faciliteit had verplaatst. Die installaties worden gebruikt voor het verrijken van uranium.

In januari besloot Trump tot een droneaanval op de hoge Iraanse generaal Qassem Soleimani in Bagdad, waarbij Soleimani om het leven werd gebracht. Wel heeft de president grootschalige inzet van troepen gemeden en heeft hij geprobeerd om Amerikaanse troepen waar mogelijk terug te trekken.