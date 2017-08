„Trump wilde sterk signaal afgeven rond Noord-Korea”

De Amerikaanse president Donald Trump wilde een „krachtig signaal” afgeven toen hij Noord-Korea waarschuwde. Dat zei de Amerikaanse minister Rex Tillerson (Buitenlandse Zaken), die toevoegde dat Trump taalgebruik hanteerde dat ook voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un begrijpelijk is.

Trump waarschuwde eerder dat Noord-Korea moet vrezen voor „vuur en woede” als het doorgaat met het bedreigen van de Verenigde Staten. Daarmee bedoelde hij volgens Tillerson „dat de VS de middelen hebben om onszelf en onze bondgenoten te beschermen tegen iedere aanval en dat we dat ook zullen doen.”

De Amerikaanse president liet woensdag weer van zich horen door op Twitter te pochen over de Amerikaanse kernwapens. „Mijn eerste bevel als president was het opknappen en moderniseren van ons nucleaire arsenaal”, schreef hij op de berichtensite. „Het is nu veel krachtiger dan ooit tevoren.” Trump sprak daarop de hoop uit „dat we deze macht nooit hoeven te gebruiken.”