‘Trump wilde NAVO dreigen met vertrek’

Donald Trump wilde in juli 2018 bij een zitting van de NAVO dreigen met een vertrek uit het bondgenootschap. Dat schrijft zijn voormalige veiligheidsadviseur John Bolton. Het boek van Bolton over zijn tijd in het Witte Huis kwam dinsdag uit.

The New York Times schreef in 2019 ook dat Trump een aantal keren zou hebben gedreigd op te stappen uit de NAVO. Volgens Bolton wilde Trump met zijn dreigement, dat hij uiteindelijk niet heeft geuit, meer geld losweken bij de andere NAVO-leden. De Europese landen zegden meer geld toe tijdens de top in juli 2018.

Trump zou dit Bolton op de tweede dag van de top hebben verteld. Bolton schrijft dat hij erop aandrong druk te zetten, maar niet te dreigen met een vertrek uit het militaire bondgenootschap.

De president heeft sinds vorige week al enkele keren hard uitgehaald naar Bolton vanwege het boek. Hij noemt zijn voormalige adviseur „een idioot” en beschuldigt hem van het lekken van staatsgeheimen.