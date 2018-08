„Trump wilde geen eervolle verklaring McCain”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een eervolle verklaring van het Witte Huis over het overlijden van senator John McCain tegengehouden. Dat schrijft de Washington Post op basis van adviseurs die voor het Witte Huis werken en hebben gewerkt.

In de verklaring zou de Republikein McCain, die veel kritiek had op zijn partijgenoot Trump, als een „held” worden omschreven. De reactie van het Witte Huis lag dit weekend al klaar om naar buiten gebracht te worden zodra McCains overlijden bekend werd. De president zag echter van af van het communiqué. Hij deelde zijn adviseurs mee dat hij in plaats daarvan een korte bericht via Twitter zou sturen.

Toen McCain zaterdag overleed, betuigde Trump via een tweet zijn medeleven met de familie van de senator. Maar lovende woorden over McCains staat van dienst stonden er niet in. Dat veroorzaakte onder meer op Twitter veel kritische reacties.