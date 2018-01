Trump wil zich graag onder ede laten verhoren

Donald Trump wil in het kader van het Ruslandonderzoek zich maar wat graag door speciaal aanklager Robert Mueller laten verhoren. Tegenover journalisten in het Witte Huis zei de Amerikaanse president bereid te zijn onder ede verklaringen af te leggen. „Ik kijk ernaar uit, eerlijk gezegd.”

Mueller onderzoekt de mogelijke Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van 2016. Hij voelde onlangs al minister van Justitie Jeff Sessions aan de tand. Dat was de eerste keer dat iemand uit de ministersploeg van Trump in het kader van dit onderzoek werd ondervraagd.

Wanneer Trump aan de beurt is, moet nog worden bepaald. Volgens de president is dat een zaak van zijn advocaten, die naar verluidt onlangs contact hebben gehad met het onderzoeksteam van de speciaal aanklager. Trump laat zelf weten dat er wat hem betreft vaart achter wordt gezet.

De president herhaalde dat hij en zijn campagneteam zich niet met de Russen hebben ingelaten. Ook weersprak hij nogmaals dat hij het Ruslandonderzoek heeft geprobeerd te belemmeren. Trump zou toenmalig FBI-baas James Comey gevraagd hebben het onderzoek naar zijn veiligheidsadviseur te staken.

Voormalige adviseur voor nationale veiligheid Michael Flynn was in beeld gekomen vanwege zijn contacten met de Russen. Comey verklaarde voor een Senaatscommissie dat Trump had geprobeerd hem over te halen het onderzoek naar Flynn te laten vallen.

Vorig jaar mei werd Comey ontslagen en Mueller aangesteld om het Ruslandonderzoek verder te leiden.