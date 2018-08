Trump wil wet voor minder zuinige auto’s

De Amerikaanse regering van president Donald Trump heeft een voorstel gedaan om de wet van de regering Obama, die strenge verbruiksnormen van auto’s voorschrijft, terug te draaien. Door de nieuwe wet mogen er weer auto’s worden gebouwd die minder kilometers per liter brandstof rijden.

De maatregelen van oud-president Barack Obama zijn destijds ingevoerd om auto’s zuiniger te maken en zo de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. In die wet zouden nieuw gebouwde auto’s in 2020 minimaal 12,8 kilometer moeten rijden per verstookte liter brandstof.

Het nieuwe wetsvoorstel gaat in tegen de strengere uitstootregels die zeventien afzonderlijke staten, waaronder Californië, de afgelopen decennia hebben ingesteld. Voorstanders van die strenge wetten vrezen dat de nieuwe wet zal leiden tot meer vieze lucht, ziektegevallen en doden.

Trump pleit dat hij de Amerikaanse auto-industrie wil helpen door minder regulering, maar de vrees bij voorstanders van strenge normen is dat de nieuwe wet tienduizenden banen gaat kosten. Juist de mensen die werken aan het zuiniger maken van auto’s kunnen hun baan verliezen, stellen ze.