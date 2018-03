„Trump wil weer topadviseur vervangen”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft besloten zijn nationale veiligheidsadviseur Herbert McMaster te ontslaan. Het Witte Huis heeft nog geen besluit genomen over wie hem moet vervangen, bericht The Washington Post op basis van meerdere bronnen.

Het zou de tweede keer zijn dat een nationale veiligheidsadviseur van de huidige president moet opstappen. McMaster was de vervanger van Mike Flynn, die kort na zijn aantreden moest vertrekken. Hij kreeg het verwijt vicepresident Mike Pence te hebben misleid over zijn contacten met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten.

Inmiddels zouden ook de dagen van McMaster geteld zijn. Trump zou hebben geklaagd dat zijn veiligheidsadviseur te rigide is. Ook zouden zijn briefings te lang duren en niet relevant genoeg zijn. Er circuleren al langer geruchten over het naderende vertrek van McMaster, maar volgens bronnen is nu een duidelijk besluit genomen.

Er zijn verschillende kandidaten in beeld om de topmilitair op te volgen. Zo vallen de namen van oud-VN-ambassadeur John Bolton en Keith Kellogg, de stafchef van de Nationale Veiligheidsraad. De president zou genieten van zijn gezelschap. Trump zou echter ook onder de indruk zijn van de televisieoptredens van Bolton.

In het Witte Huis gaan ook stemmen op om McMaster niet te snel opzij te schuiven. Hij zou eerst een hogere militaire rang of een goede functie moeten krijgen. Dat zou het signaal afgeven dat mensen deel kunnen uitmaken van de Trump-regering zonder ernstige reputatieschade op te lopen.