Trump wil wapendeal met Saudi’s intact houden

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de verklaring over de dood van de journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in de Turkse stad Istanbul geloofwaardig genoemd. De president gelooft niet dat de Saudische autoriteiten tegen hem hebben gelogen.

Trump zei dat zijn voorkeur ernaar uitgaat dat de repercussies niet leiden tot het afzeggen van wapendeals die de VS heeft gesloten met Saudi-Arabië. De VS sloten in mei 2017 een akkoord om voor 110 miljard dollar wapens te zullen leveren aan de golfstaat.

„De verklaring over Khashoggi is een goede eerste stap, een belangrijke stap”, zei Trump over de erkenning van Saudi-Arabië dat de journalist na een gevecht op het consulaat is gedood. „Wat er met hem is gebeurd is onacceptabel.”

Volgens de president hebben de Verenigde Staten Saudi-Arabië nodig als bondgenoot tegen Iran. Trump zei te zullen spreken met kroonprins Mohammed bin Salman.