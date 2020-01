Trump wil toch dat er getuigen worden gehoord in afzettingsproces

De Amerikaanse president Donald Trump wil toch dat er getuigen worden gehoord bij het afzettingsproces dat in de Senaat tegen hem loopt. Dat zei hij in het Zwitserse Davos. Eerder zei hij dat hij wil dat de zaak zo snel mogelijk wordt afgesloten. Het horen van getuigen zou volgens de president wel de nationale veiligheid in gevaar brengen.

„Het is aan de Senaat hoe ze het proces vormgeven”, aldus Trump. Hij voegde daar wel aan toe dat hij wil dat er getuigen worden gehoord in een langer proces.

„Als John Bolton wordt gehoord, dan is dat een gevaar voor de nationale veiligheid”, zei Trump. Bolton is de voormalige veiligheidsadviseur van Trump. Hij was dat ook in de periode dat Trump Oekraïne onder druk zou hebben gezet. Dat is de reden voor het afzettingsproces.”Ik wil dat hij getuigt, maar Bolton weet wat ik denk, hij weet wat ik van leiders van andere landen vind. Wat gebeurt er als dat naar buiten komt?” Hetzelfde geldt volgens de president voor minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

Medewerkers van het Witte Huis zeggen dat ze willen dat de Senaat de zaak zo snel mogelijk verwerpt in een stemming. Als een meerderheid van de Senatoren voor het staken van het proces is, dan gebeurt dat zonder dat de president schuldig of onschuldig is bevonden.

Trump zei ook dat hij het proces dinsdag niet heeft gevolgd. „Ik ga ernaar kijken als ik terug ben uit Davos.”