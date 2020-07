Trump wil tijdelijke stop op huisuitzettingen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft er donderdag bij de Democraten op aangedrongen wetgeving goed te keuren die huurders die hun baan hebben verloren vanwege de coronapandemie, beschermt tegen uithuiszetting.

„We vragen de Democraten om met ons samen te werken om een oplossing te vinden die de huisuitzettingen tijdelijk stopzet. We willen niet dat mensen die hun baan hebben verloren vanwege het virus, uit hun huizen of appartementen worden gezet”, zei Trump tijdens een persconferentie in het Witte Huis.