Trump wil Rosenstein aan laten blijven

De Amerikaanse president Donald Trump neigt ernaar Rod Rosenstein aan te laten blijven als staatssecretaris van Justitie. Rosenstein zou vorig jaar hebben voorgesteld stiekem gesprekken met Trump op te nemen, maar hij ontkent dat.

Amerikaanse media hadden maandag nog bericht dat Rosenstein had aangeboden op te stappen. Aanleiding daarvoor is een bericht in de New York Times dat Rosenstein vorig jaar had voorgesteld stiekem opnames te maken van Trump om aan te tonen dat deze ongeschikt is voor het presidentsambt.

„Ik praat met hem. We hebben een goed gesprek gehad”, zei Trump. „Hij zei dat hij dat nooit heeft gezegd. Hij zei dat hij veel respect voor mij heeft. We zullen zien”, zei de president tijdens een persconferentie op vragen naar Rosenstein.

Trump heeft voor donderdag een ontmoeting met de staatssecretaris in de agenda staan. Hij liet echter weten dat hij die afspraak wellicht verschuift, omdat die donderdag anders te veel afleidt van de hoorzitting van de Senaatscommissie over kandidaat opperrechter Brett Kavanaugh.