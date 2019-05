Trump wil publicatie Mueller-rapport blokkeren

Het geschil tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Democraten in het Congres over de openbaarmaking van het volledige rapport-Mueller lijkt verder te escaleren.

Het Witte Huis zei woensdag dat Trump gebruik maakt van zijn recht om te weigeren het volledige rapport van speciaal onderzoeker Robert Mueller over Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezing aan het Congres vrij te geven. De regering verwijst naar het zogenaamde ‘executive privilege’. Dit voorrecht beschermt de vertrouwelijkheid van documenten, bijvoorbeeld als de nationale veiligheid in het geding is.

De justitiecommissie in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, waarin de Democraten sinds het begin van het jaar de meerderheid hebben, had van minister van Justitie William Barr de publicatie geëist van het volledige Mueller-rapport, inclusief het onderliggende bewijsmateriaal. Het ministerie van Justitie liet de deadline maandag echter passeren zonder aan de eis voldoen. De commissie wilde daarom woensdag stemmen over een mogelijke zaak tegen Barr wegens minachting van het parlement, maar of dat gebeurt is momenteel onduidelijk.

De voorzitter van de commissie, de Democraat Jerrold Nadler, was woedend over de actie van het Witte Huis. Hij sprak over een dramatische stap en een duidelijke escalatie.