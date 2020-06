Trump wil publicatie boek Bolton voorkomen

De Amerikaanse president Donald Trump is naar de rechter gestapt om te voorkomen dat voormalig veiligheidsadviseur John Bolton zijn recente memoires publiceert.

De klacht is dat het boek geheime informatie zou bevatten, die de belangen van Amerika zouden schaden. Of een publicatieverbod kans van slagen heeft, betwijfelen veel Amerikaanse juristen. Het Witte Huis zou al eerder, na lezing van het manuscript, toestemming hebben verleend om het te laten verschijnen. Bovendien zijn belangrijke delen van het boek inmiddels via de Amerikaanse media naar buiten gekomen.

Bolton, die zeventien maanden nationaal veiligheidsadviseur van Trump is geweest, beschuldigt de president er onder meer van aan China hulp bij zijn herverkiezing te hebben gevraagd. Hij zou tegen de Chinese leider Xi Jinping hebben gezegd dat het hem politiek zou helpen als China meer landbouwproducten koopt van Amerikaanse boeren. Het gesprek tussen Xi en Trump vond volgens Bolton plaats op een G20-top in 2019.

Een woordvoerder van de Trump-campagne spreekt over „absurde beschuldigingen” van een „rancuneuze ex-medewerker” die boeken probeert te verkopen. Ook de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer zegt dat Trump een dergelijk verzoek niet heeft gedaan. „Het is absoluut niet waar. Ik was erbij.” Het verhaal van Bolton noemt Lighthizer bizar.

Bolton stelt dat de poging van Trump om Chinese hulp te regelen niet op zichzelf staat. Volgens hem is de huidige president geneigd om met meerdere politieke leiders goede maatjes te worden en hen om gunsten te vragen om zijn positie bij de komende verkiezingen te verstevigen. Bolton zegt dat Trump bereid is onderzoeken naar mogelijke wanpraktijken in landen te stoppen „als cadeautjes voor dictators die hij aardig vindt.”

Zijn kritiek op de afzettingsprocedure die de Democraten vorig jaar startten, is dat die te smal was. „Als ze niet zo geobsedeerd waren geweest door de Oekraïne maar de tijd hadden genomen om het gehele buitenlandbeleid van Trump te onderzoeken, dan was de procedure misschien wel anders afgelopen.”

In een interview met Fox News ging Trump woensdag niet inhoudelijk in op de aantijgingen van Bolton. Wel benadrukte hij dat deze de wet heeft overtreden omdat hij vertrouwelijke informatie openbaar heeft gemaakt. Verder noemde de president zijn voormalige veiligheidsadviseur een „ontevreden saaie dwaas” die alleen maar oorlog wilde. De president zei eerder dat het tot „de Zesde Wereldoorlog” had geleid als hij de adviezen van Bolton had gevolgd.

Bolton is een conservatief Republikein die bekendstaat als een havik en eerder diende onder president George W. Bush. Hij zegt vorig jaar zelf ontslag te hebben genomen; volgens Trump is hij ontslagen.

Democratisch presidentskandidaat Joe Biden heeft scherp gereageerd op de beweringen van Bolton. Volgens hem heeft Trump zijn eed om het volk te dienen gebroken en schendt hij de democratische waarden van de VS.