Trump wil ook af van directeur geheime dienst

President Donald Trump heeft opdracht gegeven de directeur van US Secret Service, de Amerikaanse geheime dienst, te ontslaan. Dat meldden de nieuwszenders CNN en NBC maandag, daags nadat de minister van Binnenlandse Veiligheid Kirstjen Nielsen haar aftreden had bekendgemaakt.

Volgens CNN heeft Trump stafchef Mick Mulvaney twee weken geleden geïnstrueerd Randolph Alles de laan uit te sturen. Verscheidene bronnen binnen het overheidsapparaat bevestigden dat. Een functionaris omschreef de ontslagen als een „bijna systematische opschoning” van het ministerie.

De woordvoerster van Het Witte Huis reageerde op de berichtgeving met de mededeling dat Alles op korte termijn zijn post verlaat. James Murray, een carrièremaker bij de Secret Service, volgt hem met ingang van mei op als directeur.

Alles beweerde naderhand dat hij niet is ontslagen. Volgens hem is deze wisseling van de wacht niets bijzonders en onderdeel van een „ordentelijke transitie binnen de leiding” op Binnenlandse Veiligheid. „Ik hoorde weken geleden al dat die eraan zat te komen. Daar heb ik me bij neergelegd.”