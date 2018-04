„Trump wil ongehoorzame Assad straffen”

De Verenigde Staten lijken af te stevenen op een nieuwe aanval op het Assad-regime in Syrië. Wat hoopt de Amerikaanse president Donald Trump te bereiken in het door conflict verscheurde land? Amerika-deskundige Willem Post van Instituut Clingendael: „Dit lost de situatie in Syrië niet op. Maar het laat zien dat met Trump niet te spotten valt.”

‘De raketten komen’: dat dreigement uitte Trump woensdag via Twitter. Hij maakte zo duidelijk dat de Amerikanen zich opmaken om de vermoedelijke gifgasaanval in de stad Douma te vergelden. Trump gaf vorig jaar al groen licht voor een vergelijkbare vergeldingsactie. Toen bestookten de VS een Syrische luchtmachtbasis met tientallen kruisraketten.

Trump tegen Russen: De raketten komen

Het speelt volgens Post een belangrijke rol dat Assad zich „ongehoorzaam” heeft getoond aan Trump. De Syrische leider zou ondanks het eerdere Amerikaanse bombardement nogmaals een chemische aanval hebben uitgevoerd op zijn burgers. „Nu moet de Amerikaanse aanval sterker zijn, want hij (Assad) gehoorzaamde niet bij een lichtere aanval.”

Dat betekent volgens de Amerika-expert niet dat Trump nieuwe manschappen naar Syrië zal sturen. De president gaf eerder juist aan troepen te willen terughalen die nu Koerdische bondgenoten ondersteunen. „Trump is wars van grondoorlogen en het sturen van veel Amerikaanse militairen.”

Moskou kan rond Syrië niet afzijdig blijven

Trump was volgens Post erg kritisch over het Amerikaanse militaire optreden in Afghanistan en Irak. „Dat kostte veel geld en was geen overwinning voor Amerika. En Trump houdt van overwinningen”, aldus de expert. Daarom ligt een raketaanval nu meer voor de hand: „Dit valt in de categorie eenmalige actie, maar een forse, om Assad en Poetin een tik op de neus te geven.”

Post benadrukt dat het „extreme taalgebruik” van Trump de afgelopen anderhalf jaar vaak door gematigde daden is gevolgd. Toch is volgens de Nederlander het nodige veranderd in het Witte Huis. Zo zijn gematigde adviseurs vertrokken, terwijl haviken als nationale veiligheidsadviseur John Bolton juist een plek aan tafel hebben gekregen.

Een aanval op Syrische doelen zou de VS op een ramkoers plaatsen met Rusland, dat dreigde Amerikaanse projectielen uit de lucht te halen. Het was volgens Post verstandig geweest om het OPCW-onderzoek naar de vermeende gifgasaanval af te wachten. „Om ook aan de Russen te laten zien: dat is het bewijsmateriaal.”

Het is dan ook de vraag of de verwachte ingreep in Syrië deel uitmaakt van een langetermijnstrategie van Trump. Post: „Emotie speelt een belangrijke rol voor hem. Zo is hij in de zakenwereld altijd geweest: hij bluft en dreigt. Dat zijn de tactieken van Trump.”