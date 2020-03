‘Trump wil Noord-Korea helpen bij bestrijding coronavirus’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in een brief aangeboden om samen te werken bij de bestrijding van het coronavirus. Dat meldden Noord-Koreaanse staatsmedia.

Volgens de staatsmedia heeft Kim een brief van Trump ontvangen waarin de Amerikaanse president zegt onder de indruk te zijn van de inspanningen van de Noord-Koreaanse leider om zijn volk te beschermen tegen het coronavirus. Er stond niet bij wanneer de brief was ontvangen.

In de brief zou Trump ook plannen uiteenzetten om de banden tussen de twee landen weer aan te halen.

Noord-Korea noemde de brief een teken van de „de speciale en zeer hechte persoonlijke betrekkingen” tussen de twee leiders, ondanks recente wrijvingen.