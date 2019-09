Trump wil nog meer sancties tegen Iran

De Amerikaanse president Donald Trump wil Iran nog meer sancties opleggen. „Ik heb de minister van Financiën zojuist geïnstrueerd de sancties tegen Iran aanzienlijk op te voeren”, schreef hij op Twitter.

Trump zei niet wat voor sancties hij precies in gedachte heeft. Iran gaat al gebukt onder zware Amerikaanse strafmaatregelen. De mededeling van de Amerikaanse president volgt op de aanval op de olie-industrie in Saudi-Arabië, een bondgenoot van de Verenigde Staten en de regionale rivaal van Iran.

Het Saudische ministerie van Defensie heeft gezegd met bewijs te komen dat Iran in verband brengt met de aanval van zaterdag. Die is opgeëist door de Jemenitische Houthi-rebellen, die al eerder raketten hebben afgevuurd op hun grote buurland. Iran heeft alle betrokkenheid ontkend.

Teheran ondersteunt milities in meerdere landen in het Midden-Oosten en zou ook nauwe banden hebben met de Houthi’s. Die hebben grote gebieden in Jemen onder de voet gelopen en hebben onder meer hoofdstad Sanaa in handen. Saudi-Arabië voert een internationale coalitie aan die al jaren strijdt tegen de opstandelingen.

Een Amerikaanse bron zei eerder dat ook het Pentagon werkt aan een rapport over wie verantwoordelijk is voor de aanval van zaterdag. Dat moet op korte termijn openbaar worden gemaakt.

De relatie tussen Iran en de VS is verslechterd sinds het aantreden van Trump. Die trok zijn land eenzijdig terug uit de internationale deal over het nucleaire programma van Teheran en liet weer zware sancties opleggen. De deal was gesloten toen president Barack Obama nog aan de macht was en schoot volgens Trump ernstig tekort.