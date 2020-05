„Trump wil minder rechtsbescherming voor sociale media”

President Trump komt volgens Amerikaanse media donderdag mogelijk met een voorstel om het makkelijker te maken sociale media aan te klagen. Trump vindt al langer dat sociale media vooringenomen zijn als het gaat om politieke of levensbeschouwelijke kwesties en dat ze conservatieve boodschappen weren. Naar aanleiding van een waarschuwing die Twitter zette bij berichten van Trump, kondigde hij boos stappen aan.

De socialemediagiganten genieten in de Amerikaanse wet rechtsbescherming tegen klagers over materiaal dat gebruikers op de netwerken plaatsen. In de Wet Communicatie Fatsoen staat dat de sociale media niet verantwoordelijkheid kunnen worden gehouden voor de inhoud. Trump zou de toezichthouder, de Federale Communicatiecommissie (FCC), ertoe willen brengen die bescherming te beperken. De sociale media zouden dan mogelijk in talrijke rechtszaken verwikkeld raken door claims van mensen die vinden dat er bijvoorbeeld partijdige of onfatsoenlijke boodschappen zijn verschenen.

Trump ondertekent donderdag decreet over sociale media