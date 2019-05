Trump wil migratiesysteem drastisch hervormen

De Amerikaanse president Donald Trump wil het migratiesysteem in de Verenigde Staten drastisch hervormen.

Het doel moet volgens de president zijn om meer jonge, Engelssprekende migranten binnen te laten met goede vooruitzichten op de arbeidsmarkt. Dat maakte hij donderdag bekend.

Zo’n twee derde van de migranten die momenteel in de Verenigde Staten worden toegelaten, krijgt een verblijfsvergunning vanwege familiebanden met Amerikanen. Trump wil voorrang gaan geven aan mensen die de juiste vaardigheden hebben.

„De grootste verandering die we willen doorvoeren is dat het aandeel hoogopgeleide migranten van 12 naar 57 procent moet gaan”, zei de president. In de voorstellen staat ook dat „migranten Engels moeten leren en een burgerschapsexamen moeten afleggen voordat ze worden toegelaten.”

Het nieuwste migratieplan van Trump is uitgewerkt door zijn schoonzoon Jared Kushner en topadviseur Stephen Miller. Waarnemers denken dat de voorstellen weinig kans maken in het Congres, waar de Democratische oppositie een meerderheid heeft in het Huis van Afgevaardigden.

De plannen van Trump staan in contrast met zijn harde houding ten aanzien van de tienduizenden Latijns-Amerikaanse illegale immigranten die jaarlijks via de grens met Mexico de Verenigde Staten proberen binnen te komen. Om die reden wil Trump een honderden kilometers lange scheidingsmuur langs de grens tussen beide landen laten bouwen en de toestroom van migranten inperken.