Trump wil Michigan weerhouden van uitroepen Biden tot winnaar

VERKIEZINGEN VS

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag een rechtszaak in Michigan aangekondigd, waarmee het verliezende kamp in de recente verkiezingen wil voorkomen dat Joe Biden officieel tot winnaar in die staat wordt uitgeroepen. Het team van Trump eist dat eerst wordt geverifieerd dat alle uitgebrachte stemmen wettig zijn.

De aangekondigde rechtszaak is een van de vele juridische stappen die de Trump-campagne zet in de hoop om de Republikeinse president aan de macht te houden nadat zijn uitdager Joe Biden zaterdag tot winnaar van de verkiezingen is uitgeroepen. "Wij willen er zeker van zijn dat de telling van de stemmen geen frauduleus of onwettig uitgebrachte stemmen omvat", aldus een van de advocaten van de Trump-campagne.

Die beschuldigt de autoriteiten in Michigan ervan dat die Republikeinse waarnemers meer aan banden legde dan de Democratische. Rechtbanken in Michigan en Georgia hebben al meerdere rechtszaken niet-ontvankelijk verklaard die door de Trump-campagne waren aangespannen. Deskundigen stellen ook dat de juridische strijd van Trump weinig kans van slagen heeft. Bob Bauer, een vooraanstaande adviseur van Joe Biden, deed Trumps tocht langs de rechtbanken af als "theater, en niet echt rechtszaken".