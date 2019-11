Trump wil met Erdogan tot oplossingen komen

Ondanks de spanningen tussen beide landen, liet de Amerikaanse president Donald Trump weten „een grote fan” te zijn van zijn Turkse ambtgenoot Erdogan. Die is in de Verenigde Staten op bezoek om over uiteenlopende onderwerpen te spreken.

Een van de wrijvingen tussen de twee NAVO-bondgenoten is de aanschaf van Russische luchtafweer door Turkije. Dat „creëert een aantal zeer serieuze uitdagingen voor ons en we hebben het er constant over”, zei Trump tijdens een gezamenlijk persconferentie in het Witte Huis. „We hebben er vandaag over gesproken, we hebben het er in de toekomst over, hopelijk kunnen we die situatie oplossen”, aldus Trump.

In een officiële verklaring van Amerikaanse zijde die op de persconferentie volgde, werd krachtiger benadrukt dat de kwestie eerst opgelost moet worden, om „op andere vlakken vooruitgang te boeken”. De VS zijn van mening dat de Turkse aanschaf van Russische S-400 luchtverdedigingssystemen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) ondermijnen.