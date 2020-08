Trump wil meer weten over onderzoek naar zijn financiën

De Amerikaanse president Donald Trump verzet zich bij de rechter tegen een dagvaarding in de zaak rond de betaling van zwijggeld aan de pornoactrice Stormy Daniels. Een openbaar aanklager wil de boekhouding van Trump en zijn bedrijf, de Trump Organization, van de laatste acht jaar inzien. Trump vindt dat de aanklager te veel informatie heeft opgevraagd en wil bovendien meer weten over het onderzoek van de openbaar aanklager.

Sinds het Hooggerechtshof vorige maand oordeelde dat de president door staatsaanklagers kan worden onderzocht, probeert hij uit alle macht te voorkomen dat hij informatie over zijn financiële handel en wandel moet vrijgeven. De openbaar aanklager van Manhattan, Cyrus Vance, wil die informatie inzien vanwege een onderzoek naar zwijggeld dat Trump in aanloop naar de verkiezingen in 2016 zou hebben laten uitbetalen aan pornoactrice Stormy Daniels. Vorige week suggereerde Vance dat hij ook eventuele bank- en verzekeringsfraude onderzoekt.

Trump klaagde Vance in september aan nadat de aanklager accountant Mazars had gedagvaard om Trumps boekhouding van de laatste acht jaar over te dragen. Volgens Trump valt Vance hem lastig door te kwader trouw te veel informatie op te vragen. Vance had een federale rechter gevraagd de aanklacht van Trump niet ontvankelijk te verklaren, waartegen de president zich nu heeft verzet.

In de stukken die zijn ingediend door Trumps advocaten eisen zij meer duidelijkheid over het onderzoek van de openbaar aanklager. Dat Vance heeft gesuggereerd dat er mogelijk bank- en verzekeringsfraude is gepleegd door Trump of zijn bedrijf, is volgens hen onvoldoende onderbouwing van de dagvaarding. Als Trumps eis wordt toegekend zou dat het onderzoek naar zijn financiën aanzienlijk vertragen.