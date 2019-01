Trump wil meer geld voor raketafweer

De Amerikaanse president wil meer geld stoppen in de verdere ontwikkeling van luchtafweer. Hij zei in een toespraak in het Pentagon (ministerie van Defensie) dat het land elke raket op de VS wordt afgevuurd, moet kunnen neerhalen.

De VS moeten hun rivalen in deze vaardigheid altijd vooruit blijven, aldus Trump. „We moeten ervoor zorgen dat onze capaciteiten om ons te verdedigen nergens in de wereld worden geëvenaard.”

Hij wil bijvoorbeeld nieuwe systemen om raketten te signaleren en nog twintig luchtafweerbases in Alaska. Trump herhaalde zijn oproep om meer te gaan doen in de ruimte om het Amerikaanse luchtruim veilig te maken. De raketstrategie van Trump voorziet ook in het inzetten van drones op grote hoogte om aanvallers of raketten vanuit de lucht uit te schakelen.