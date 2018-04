Trump wil maximaal 4000 gardisten aan grens

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij tussen de 2000 en 4000 reservisten van de nationale garde naar de grens met Mexico wil sturen om die te helpen bewaken. Naar de kosten wordt nog gekeken. Ze moeten daar wat hem betreft blijven totdat de muur die hij tijdens de verkiezingscampagne heeft beloofd, is gebouwd.

Trump ging donderdag aan boord van de Air Force One ook nog in op andere prangende vragen. Hij zei niets te weten van betaling van 130.000 dollar zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels, die claimt een affaire te hebben gehad met hem voordat hij president werd.

De beschuldigingen aan het adres van Scott Pruitt hebben Trumps aandacht. De chef van de nationale milieubeschermingsdienst EPA is in opspraak geraakt doordat hij gedurende zes maanden een appartement in Washington heeft gehuurd ver onder de marktprijs. Dat was eigendom van de vrouw van een lobbyist voor de energiesector.

Trump benadrukte echter dat Pruitt fantastisch werk levert in zijn huidige functie. Het gerucht dat hij overweegt minister van Justitie Jeff Sessions te vervangen door Pruitt verwees hij naar het rijk der fabelen.