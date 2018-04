Trump wil leger snel terugtrekken uit Syrië

De Amerikaanse president Donald Trump wil het Amerikaanse leger alsnog zo snel mogelijk terugtrekken uit Syrië. Dat heeft de woordvoerster van het Witte Huis Sarah Sanders zondagavond laten weten.

„De missie is niet veranderd. De president heeft laten weten dat de Amerikaanse troepen zo snel mogelijk worden teruggetrokken”, aldus Sanders.

Dat betekent volgens de woordvoerster niet dat Syrië zomaar wordt verlaten. „We zijn vastberaden om IS volledig te verslaan en ervoor te zorgen dat ze niet terug kunnen keren. We verwachten dat regionale partners daarna hun verantwoordelijkheid nemen om de regio veilig te houden.”

Sanders reageerde op uitspraken van de Franse president Emmanuel Macron. Die liet zondagavond weten dat hij Trump had overgehaald om langer Amerikaanse troepen in Syrië te houden. Eerder had Trump namelijk al laten weten snel zijn troepen terug te willen trekken.