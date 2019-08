Trump wil klein aantal troepen in Afghanistan

De Verenigde Staten zullen altijd aanwezig blijven in Afghanistan. President Donald Trump zegt in een interview met Fox News dat hij een klein aantal troepen wil stationeren in het land na een mogelijk akkoord met de Taliban over het beëindigen van de oorlog.

Sinds eind vorig jaar zijn er in Doha onderhandelingen tussen de VS en de Taliban over hoe de oorlog, die al 18 jaar woedt, moet worden beëindigd. De Taliban zeiden woensdag dat de partijen dicht bij een akkoord zijn. Amerikaanse troepen zouden Afghanistan verlaten in ruil voor de belofte van de Taliban dat het land geen bakermat voor internationale militanten wordt.

„We zullen onze aanwezigheid afbouwen, maar we blijven in Afghanistan”, aldus Trump, die ook aantallen noemde. „We brengen ons leger daar eerst terug tot 8600 militairen en dan beslissen we wat er verder gaat gebeuren.”