Trump wil hertelling stemmen in Wisconsin

De Republikeinen van president Trump willen dat de stemmen in de staat Wisconsin opnieuw worden geteld. Trumps campagneteam kondigde dat aan nog voordat de uitslag bekend is gemaakt.

De verwachting is dat uitdager Joe Biden nipt wint. Na telling van 99 procent van de verwachte stemmen staat Biden op 49,4 procent en Trump op 48,8 procent, aldus Edison Research. Er mag een hertelling worden aangevraagd als het verschil minder is dan 1 procentpunt.

Er zijn berichten van onregelmatigheden in verscheidene regio’s in Wisconsin die serieuze twijfels oproepen over de geldigheid van de resultaten, aldus campagnemanager Bill Stepien. Volgens hem is het verschil duidelijk minder dan 1 procentpunt, „dus zullen we onmiddellijk een hertelling aanvragen”.

De staat is goed voor tien kiesmannen. Trump won vier jaar geleden onverwacht in Wisconsin, met net iets meer stemmen dan Hillary Clinton. Ook toen werden de stemmen herteld, maar dat leidde niet tot een andere winnaar.