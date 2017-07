De Amerikaanse president Donald Trump wil de voormalig diplomaat Richard Grenell als ambassadeur van zijn land in Duitsland. Dat is in kringen rond het Witte Huis vernomen, meldden Duitse media vrijdag.

De diplomatieke post in Berlijn is nu ongeveer een half jaar vacant. De vijftigjarige Republikein Grenell was onder andere tussen 2001 en 2008 onder de vroegere president George W. Bush woordvoerder van de VS bij de Verenigde Naties.