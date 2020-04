Trump wil geleidelijke heropening economie VS

President Donald Trump wil de Amerikaanse economie geleidelijk heropenen, te beginnen met de staten waarin het coronavirus nauwelijks heeft toegeslagen. „Onze aanpak omvat drie fases in het herstel van ons economische leven. We gaan niet direct helemaal open, maar voorzichtig stap voor stap. Sommige staten kunnen eerder open dan andere”, zei Trump tijdens een persconferentie in het Witte Huis.

De president benadrukte dat de gouverneurs van de staten, niet het Witte Huis, de leiding hebben in dit proces. Trump: „Als ze gesloten moeten blijven, zullen we dat toestaan. Als ze denken dat het tijd is om te heropenen, zullen we ze de vrijheid en de begeleiding bieden om die taak te volbrengen.”