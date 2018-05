Trump wil geen Nobelprijs

De Amerikaanse president Donald Trump aast naar eigen zeggen niet op de Nobelprijs voor de Vrede. „Ik wil een overwinning voor de wereld. Dat is de enige prijs die ik wil”, zei de president tegen verslaggevers. Hij reageerde op de vraag of hij denkt de vredesprijs te verdienen. „Dat denkt iedereen, maar ik zou het nooit beweren”, grapte hij.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in had eerder gezegd dat Trump de Nobelprijs voor de Vrede verdient. Trump zou de prijs moeten krijgen voor zijn inspanningen om een eind te maken aan de impasse over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. Eerder mocht zijn voorganger Barack Obama de prestigieuze onderscheiding al in ontvangst nemen.

De Amerikaanse president heeft naar verwachting in mei of juni een historische ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Trump zei woensdag dat hij binnen drie dagen bekendmaakt waar de top zal plaatsvinden. Hij gaf ook aan Kim niet te ontmoeten in de gedemilitariseerde zone tussen de Korea’s, zoals hij eerder had geopperd.