Trump wil geen haastig, maar een goed akkoord

De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hebben donderdag hun top hervat. De twee leiders hielden een kort persmoment in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. De tweede dag zal beginnen met een gesprek van drie kwartier onder vier ogen, had het Witte Huis al laten weten.

„Ik heb geen haast om een nucleair akkoord te sluiten”, zei Trump. Het gaat er volgens de president meer om de „ juiste deal” te sluiten over het ontmantelen van het Noord-Koreaanse nucleaire arsenaal. „Ik waardeer het heel erg dat er geen nucleaire raketten meer worden getest.”

De Amerikaanse president zei daarnaast vol goede ideeën te zitten en dat er „veel goede dingen gebeuren als je een goede relatie met elkaar hebt”. Volgens Trump kan Noord-Korea met zijn potentieel uitgroeien tot een economisch ‘powerhouse’.

Ook Kim liet weten „zijn best te doen om een goede uitkomst te bereiken”. Het is volgens de Noord-Koreaanse leider nog te vroeg om te spreken over een akkoord, „maar ik ben niet pessimistisch”, antwoordde hij op een vraag van een journalist. Het was volgens diverse media de eerste keer dan Kim een vraag van een buitenlandse journalist rechtstreeks beantwoordde. „We hebben veel inspanningen verricht. Het wordt tijd om dat te laten zien.”

Amerikaanse onderhandelaars eisen niet langer dat Noord-Korea volledige openheid geeft over de nucleaire wapens en ballistische raketten die het land bezit, meldde nieuwszender NBC donderdag. Het Witte Huis wilde niet reageren op het bericht.