Trump wil G7 op eigen golfresort Miami houden

Donald Trump heeft zich tijdens de G7-top in Frankrijk al uitgesproken over de locatie van volgend jaar. Als het aan de Amerikaanse president ligt, wordt de G7 volgend jaar gehouden in Miami op zijn eigen golfresort Trump National Doral Miami.

Trump opperde in Biarritz dat de Verenigde Staten de volgende G7 zouden moeten organiseren en dat er geen betere plek is dan zijn eigen resort. „We hebben nog niets gevonden dat ook maar in de buurt komt van de kwaliteiten van Doral”, aldus Trump. In een gesprek met de Duitse bondskanselier Angela Merkel roemde Trump de recreatiemogelijkheden. Hij wees er ook op dat de locatie met een helikopter drie minuten vliegen is vanaf de luchthaven van Miami.

Ondanks dat Trump overtuigd is van Miami als ideale locatie, benadrukte hij wel dat er nog geen definitief besluit is genomen over de G7-top van volgend jaar.