Trump wil einde aan ‘zieke’ anti-racismecursussen overheid

De regering van de Verenigde Staten wil op aanwijzing van president Donald Trump een einde maken aan anti-racismecursussen van federale overheden. Volgens het Witte Huis gaat het bij die trainingen om „verdeeldheid zaaiende anti-Amerikaanse propaganda”. De cursussen zouden onder meer het thema ‘white privilege’ (wit voorrecht) behandelen en suggereren dat de VS „van nature een racistisch of slecht land” zijn.

De autoriteiten moeten cursussen „van door belastingbetalers gefinancierde indoctrinatie” identificeren en staken, zei de hoge Witte Huis-functionaris Russel Vought vrijdag (plaatselijke tijd). De federale overheid is er volgens hem trots op medewerkers te hebben van alle huiskleuren, bevolkingsgroepen en religies.

„Het mag niet worden toegestaan dat deze ziekte doorgaat”, schreef president Trump zaterdag op Twitter over de cursussen. Hij riep op om dergelijke cursussen snel te melden „zodat we er snel een einde aan kunnen maken”. Trump verspreidde ook tweets van conservatieve media en personen die de beslissing van zijn regering prezen.

Sinds een witte politieagent in de stad Minneapolis eind mei de zwarte arrestant George Floyd ombracht, is er in de VS een uitvoerig debat ontstaan over institutioneel racisme en wordt er aanhoudend gedemonstreerd. Activisten, vele zwarte Amerikanen en de Democratische partij willen dat er actie wordt ondernomen tegen wat zij zien als „structureel racisme” in de VS.

Trump en veel Republikeinen moeten daar niets van weten en bestempelen gebeurtenissen als de gewelddadige dood van George Floyd als losstaande incidenten. Onlangs suggereerde Trump dat de anti-racismedemonstraties „on-Amerikaans” zijn.

Zwarte Amerikanen maken zo’n 13 procent van de gehele bevolking van de VS uit. Zij verdienen doorgaans minder, hebben minder vermogen en zijn minder gezond dan witte Amerikanen. Veel deskundigen voeren die ongelijkheid terug naar het slavernijverleden en de rassenongelijkheid die daarna bleef bestaan.