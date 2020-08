Trump wil dat aanslagpleger Boston doodstraf krijgt

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Dzhokhar Tsarnaev alsnog de doodstraf krijgt voor de bomaanslag tijdens de marathon van Boston in 2013. Een federaal beroepshof in Boston bepaalde vrijdag dat er opnieuw een rechtszitting moet komen om te bepalen welke straf Tsarnaev krijgt. Daarmee is de voltrekking van de doodstraf voorlopig van de baan.

„Zelden heeft iemand de doodstraf meer verdiend dan de Boston Bomber, Dzhokhar Tsarnaev. Zoveel levens verloren en geruïneerd. De federale regering moet opnieuw de doodstraf eisen in een nieuw proces. Ons land kan de beslissing van het beroep niet laten staan,” aldus Trump op Twitter.

De nu 27-jarige uit Kirgizië afkomstige Amerikaan Tsarnaev pleegde een aanslag op de marathon met bommen in een hogedrukpan waarbij drie mensen om het leven kwamen en meer dan 260 gewond raakten.

Hij werd in juni 2015 ter dood veroordeeld wat zoals gebruikelijk door advocaten in allerlei beroepsprocedures wordt aangevochten. Tsarnaev pleegde de terroristische aanslag samen met zijn broer Tamerlan die bij een achtervolging door de politie is doodgeschoten.