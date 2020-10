Trump wil benoeming opperrechter vieren bij het Witte Huis

De Amerikaanse president Trump wil de verwachte benoeming van ‘zijn’ opperrechter Amy Coney Barrett vieren met een feestje in de openlucht bij het Witte Huis. Het is de bedoeling dat er op de bijeenkomst zo veel mogelijk afstand wordt gehouden, aldus een woordvoerder van het Witte Huis.

Het feestje volgt na de stemming over Barrett later deze maandag in de Senaat. Naar verwachting is er een meerderheid voor de conservatieve kandidaat van Trump. Zij wordt dan een van de negen rechters van het invloedrijke Hooggerechtshof.

Het vorige evenement rond Barrett bleek een superverspreider van het coronavirus. Trump hield een bijeenkomst eind september bij het Witte Huis om zijn keuze voor Barrett bekend te maken, waarbij vrijwel niemand afstand hield of een mondkapje droeg. Kort daarop bleken de president en andere aanwezigen besmet met corona. Trump moest drie dagen naar een ziekenhuis.