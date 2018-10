Trump wil atoomverdrag met Rusland opzeggen

De Amerikaanse president Donald Trump wil het INF-verdrag met Rusland opzeggen. Dat heeft hij tijdens een bijeenkomst in Elko, Nevada gezegd. Veiligheidsadviseur John Bolton is bezig met het beëindigen van het verdrag.

In het INF-verdrag is afgesproken dat alle raketten die verder dan 500 kilometer kunnen vliegen, moeten worden vernietigd. Het werd in 1987 getekend door Sovjetleider Michail Gorbatsjov en de Amerikaanse president Ronald Reagan.

„Rusland schendt het verdrag en dat doet het al jaren”, zei Trump. „Wij gaan niet toestaan dat zij het verdrag schenden, terwijl wij ons wel aan de afspraken houden. Daarom trekken we ons terug.”

Trump zei dat China dezelfde soort wapens ontwikkelt als Rusland. „China en Rusland moeten naar ons toekomen en zeggen: laten we slim zijn en allemaal stoppen deze wapens te ontwikkelen.” China heeft het INF-verdrag niet getekend.