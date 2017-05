Trump wil Arabische actie tegen extremisme

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Arabische leiders zondag opgeroepen een bijdrage te leveren aan de strijd tegen het moslimextremisme. In de Saudische hoofdstad Riyad zei Trump zondag dat hij met de islamitische staten een alliantie wil smeden om het extremisme uit te roeien.

Trump liet weten dat de Arabische staten er voor moeten zorgen dat er op hun grondgebied geen veilige plek voor terroristen is. „Verdrijf ze”, aldus de Amerikaanse president. Hij wees erop dat de strijd tegen het extremisme geen confrontatie is tussen twee beschavingen, maar een gevecht tussen goed en kwaad.

De president haalde fel uit naar Iran. Hij liet weten dat het regime in Teheran medeverantwoordelijk is voor de instabiliteit in het Midden-Oosten. „Iran traint terroristen, milities en andere extremistische groepen”, zei Trump. Hij hekelde onder meer de betrokkenheid van Iran bij de burgeroorlog in Syrië. „Zolang het Iraanse regime geen partner voor vrede is, moeten alle landen samenwerken om Iran te isoleren.”

Trump is vrijdag begonnen aan zijn eerste officiële reis als president. Hij arriveerde zaterdag in Saudi-Arabië. De Verenigde Staten maakten op die dag bekend dat ze voor 110 miljard dollar wapens gaan leveren aan Saudi-Arabië.

De Israëlische minister van Energie Yuval Steinitz liet weten dat de wapendeal tussen Saudi-Arabië en de VS hem zorgen baart. Hij zei dat Saudi-Arabië voor Israël nog altijd een „vijandig land” is waarmee geen diplomatieke betrekkingen zijn aangeknoopt.

Trump vertrekt maandag naar Israël. Premier Benjamin Netanyahu heeft zijn ministers laten weten dat ze moeten opdraven bij de officiële ontvangst van Trump op het vliegveld. Tot grote woede van Netanyahu had een aantal ministers eerder te kennen gegeven verstek te willen laten gaan.