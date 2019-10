Trump wil af van ‘stammentwisten’

President Trump heeft zijn besluit de handen af te trekken van Syrië verdedigd met de stelling dat de Verenigde Staten er niets meer te zoeken hebben. Het ‘kalifaat’ van de terreurgroep Islamitische Staat (IS) is er doelmatig en voor 100 procent verslagen door het Amerikaanse ingrijpen, maar nu brengen we de soldaten terug naar huis, twitterde Trump.

Trump wijst erop, dat de Amerikaanse troepen er aanvankelijk voor korte duur zouden zijn, maar dat is nu al bijna drie jaar geworden. „Het is tijd voor ons, om ons terug te trekken uit die eindeloze belachelijke oorlogen, de meeste stammentwisten. Wij zullen (in de toekomst) vechten waar het ons belang dient en waar we winnen.”

Trump heeft ook getwitterd dat hij geen schuldgevoelens heeft over het stoppen van steun aan de Koerdische Syriërs van vooral de strijdgroep YPG. Die speelden een belangrijke rol bij de strijd tegen IS in het oosten van Syrië. „De Koerden hebben met ons gevochten, maar we hebben ze kolossale hoeveelheden geld en materieel gegeven om dat te doen. En zij vechten al tientallen jaren tegen Turken.”

Turkije wil op grote schaal militair in actie komen tegen Koerdische strijders in het noorden van Syrië. Ankara beschouwt de YPG, de voornaamste strijdgroep van de door Washington gesteunde alliantie die zich Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) noemt, als een tak van de Turkse terroristische Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Het Turkse handelen in het noorden van Syrië wordt beperkt door de aanwezigheid van Amerikaanse militairen en militaire waarnemers in Noord-Syrië. Maar die gaan er volgens Trump nu snel weg.