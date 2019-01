Trump wijst tijdelijke opheffing shutdown af

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een voorstel van een Republikeinse bondgenoot in de Senaat afgewezen om overheidsinstellingen die door de zogeheten ‘shutdown’ gesloten zijn, tijdelijk te heropenen. De shutdown is het gevolg van onenigheid tussen president Trump en de Democraten over de begroting.

De Republikeinse senator Lindsey Graham zei zondag dat hij er bij Trump op had aangedrongen akkoord te gaan met een heropening van de overheid voor drie weken. Dat zou hervatting van de onderhandelingen over de financiële impasse mogelijk maken.

Als de gesprekken in die periode mislukken, voegde Graham toe, dan kan Trump doorgaan en een nationale noodtoestand uitroepen om het Congres te omzeilen en toch geld te krijgen voor een muur aan de grens tussen de VS en Mexico, het probleem dat de shutdown op 22 december veroorzaakte.

Trump heeft de optie om de nationale noodtoestand uit te roepen opengehouden als hij geen deal kan krijgen met het Congres. Maar hij zei maandag dat hij er niet naar op zoek was.

Wel houdt Trump vast aan zijn eis van 5,7 miljard dollar voor de bouw van een muur aan de grens met Mexico, die hij tijdens zijn campagne beloofde.