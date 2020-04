Trump wijst jurist aan als ‘corona-tsaar’

President Donald Trump heeft een jurist van het Witte Huis aangewezen als degene die moet gaan toezien op de besteding van miljarden dollars van de federale overheid in de strijd tegen corona. In de nieuwe functie van inspecteur-generaal gaat jurist Brian Miller verantwoording afleggen aan het federale ministerie van Financiën.

Hij moet het oog gaan houden op leningen en garanties die het ministerie afgeeft voor het bestrijden van de coronacrisis. Trump zette onlangs zijn handtekening onder een steunpakket van 2000 miljard (2 biljoen) dollar.

De benoeming van Miller is nog niet rond. De Senaat moet er nog over oordelen.

De Verenigde Staten zijn stevig in de greep van het coronavirus. In korte tijd is het dodental opgelopen naar meer dan 7000. Ruim 275.000 Amerikanen zijn besmet. Vooral de stad New York is zwaar getroffen.