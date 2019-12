Trump wijst advocaat voor Senaatsproces aan

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn advocaat voor het afzettingsproces in de Senaat aangewezen. De advocaat van het Witte Huis Pat Cipollone gaat leiding geven aan het juridische team van de president.

Trump staat waarschijnlijk in januari terecht in de Senaat, waar hij zich moet verdedigen in een afzettingsproces. De president wordt verdacht van machtsmisbruik voor eigen politiek gewin en het verhinderen van het onderzoek daarnaar. Hij verbood medewerkers van het Witte Huis te getuigen, ondanks dagvaardingen. Ook intimideerde Trump mensen die wel getuigenissen aflegden.

Cipollone noemde het afzettingsonderzoek van het Huis van Afgevaardigden in een brief in oktober al een „poppenkast”. Hij legde toen ook namens het Witte Huis uit waarom geen van de medewerkers meewerkte aan het onderzoek.