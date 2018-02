Trump wenst Porter het allerbeste

De Amerikaanse president Donald Trump heeft het vrijdag opgenomen voor Witte Huis-medewerker Rob Porter. Deze vertrouweling nam ontslag wegens beschuldigingen dat hij twee ex-echtgenotes verbaal en fysiek heeft mishandeld. Zelf wijst de stafsecretaris die aantijgingen van de hand.

„Hij zegt onschuldig te zijn. Dat moeten jullie niet vergeten”, zei Trump tegen verslaggevers in het Oval Office. „Hij zei gisteren heel stellig dat hij onschuldig is. We wensen hem absoluut het allerbeste. Het moge duidelijk zijn dat hij het nu erg moeilijk heeft. In het Witte Huis heeft hij heel goed werk geleverd. We hopen dat hij nog een prachtige carrière voor zich heeft.”

Woordvoerder Raj Shah had eerder gezegd dat het Witte Huis de reikwijdte van de beschuldigingen niet kende totdat foto’s opdoken van Porters voormalige vrouw met een blauw oog. De kwestie bracht onder onderen John Kelly, de stafchef van het Witte Huis, in verlegenheid. De vraag rees of er wel voldoende antecedentenonderzoek is gedaan voor zo’n verantwoordelijke baan. Porter had nog geen verklaring van goed gedrag gekregen. Shah gaf toe dat verscheidene functionarissen steken hebben laten vallen.