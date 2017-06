Trump wenst Comey „veel succes”

Donald Trump is „totaal niet bezorgd” over de verklaring die voormalig FBI-directeur James Comey morgen zal afleggen tegenover een commissie van de Amerikaanse Senaat over mogelijke Russische inmenging in de verkiezingen. Althans, dat wil de president uitstralen.

Trump is morgen te druk met gewichtige staatszaken om het getuigenis van Comey via de televisie te volgen. „De president heeft morgen een heel, heel volle dag”, zei zijn woordvoerder Sean Spicer gisteren op een persconferentie.

Die mededeling wekt in ieder geval de indruk dat Trump zich niet druk maakt over wat Comey gaat zeggen. De president heeft ook geen gebruik willen maken van zijn bevoegdheid om Comey te verbieden over bepaalde geheime staatszaken te spreken. Het enige wat Trump er gisteren zelf over wilde zeggen, was: „Ik wens Comey veel succes.”

Oerwoud

Of de president kalmte voorwendt of dat hij zich werkelijk geen zorgen maakt, weet niemand. En zolang niet bekend is wat Comey zegt, verdient de president het voordeel van de twijfel. Hij kan gelijk hebben dat er niets aan de hand is. Pas als er keiharde bewijzen zijn dat Trump of zijn team over de schreef is gegaan, moet de president zich achter de oren krabben. Maar die harde bewijzen zijn er nog niet.

Het probleem is dat het politieke klimaat in Washington zo verziekt is dat niemand meer weet wat waarheid is. Politicoloog Michael Haynes uit Purcellville (Virgina) zei het eind vorige week heel treffend. „Trump beloofde het moeras in Washington droog te leggen. Maar inmiddels groeit op die bodem een ondoordringbaar, donker oerwoud, waar je als bezoeker onontkoombaar verward raakt tussen struiken en lianen. De grote vraag is: wat is waarheid?”

Een aantal televisiestations wil morgen de verhoren direct uitzenden. Vijanden van Trump wrijven zich in de handen, vrienden houden hun hart vast. Dat er iets aan de hand is, is wel duidelijk. Volgens diverse media in de VS zal Comey morgen klip-en-klaar vertellen dat Trump hem heeft gevraagd het onderzoek naar de banden van oud-veiligheidsadviseur Michael Flynn met Rusland te stoppen. Geruchten dat de president dit heeft gedaan, doen al langer de ronde. Als Comey dit officieel en hardop gaat verklaren voor de Senaat zal dat zeker ophef geven.

Comey werd vorige maand ontslagen door Trump. Volgens het Witte Huis deed hij zijn werk niet goed. Critici beweren dat het ontslag vooral te maken had met het FBI-onderzoek naar de banden van het verkiezingsteam van Trump met de Russen.

De oud-directeur van de FBI heeft recent overlegd met de speciale aanklager, Robert Mueller, die door de minister van Justitie is aangesteld om onderzoek te doen naar de Russische connectie en alles wat daar mogelijk mee verband houdt.

In dit overleg zijn twee dingen besproken. Allereerst de vraag wat Comey in het openbaar tegenover de Senaat kan verklaren zonder dat dit juridische gevolgen voor hem heeft. Als de oud FBI-baas te open is, kan hij worden aangeklaagd voor het publiek maken van geheime informatie.

In de tweede plaats is aan de orde geweest in hoeverre het getuigen voor de Senaat het onderzoek van Mueller kan frustreren. Comey zal binnenkort ook door de speciale aanklager worden verhoord. Dat gebeurt dan achter gesloten deuren.

Twitter

Het ligt niet in de lijn der verwachting dat Comey morgen allerlei details over het FBI-onderzoek uit de doeken zal doen tijdens de hoorzitting in de Senaat. Maar commentatoren denken dat hij veel zal vertellen over zijn gesprekken met Trump in de aanloop naar zijn ontslag.

Of de president alles wat Comey gaat beweren onbewogen zal aanhoren, is de vraag. Eerder noemde hij alle geruchten over de Russische banden en zijn verkiezingsteam „fake news” en het onderzoek naar deze Russische connectie „een heksenjacht.” Trumps woordvoerder kon gisteren in ieder geval niet garanderen dat Trump zich op Twitter stil zal houden. Volgens hem heeft de president bewezen dat gebruik van dit medium bijzonder effectief is. „En de tweets van Trump moeten gezien worden als de officiële standpunten van de president,” aldus zijn woordvoerder.